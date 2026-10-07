GUIDONIA – I quartieri si coalizzano: nasce “Azione Civica”

Da Aldo Muccifora, Alessia Dantone, Andrea Serena, Antonella Cavaliere, Antonella Santoro, Claudio Lucenti, Claudio Marcangeli, Cristian Diano, Emanuela Bivi, Eros Merola, Flora Fusciello, Francesca Valeri, Lorenzo Filosi, Mario Puliafito, Michael Casetta, Roberto Gagnoni, Rolando Gavoto e Valerio Giudice riceviamo e pubblichiamo:

Sopra e sotto, alcuni componenti dell’associazione “Azione Civica”

“Con la presente, intendiamo comunicare alla nostra comunità la nascita di un nuovo gruppo di lavoro, nato per dare impulso e risposte concrete alle criticità — storiche e recenti — della nostra Città di Guidonia Montecelio.

Questa scelta trova la sua genesi dalla necessità di strutturare un dialogo capillare e costruttivo tra singoli cittadini, comitati di quartiere e associazioni del territorio. L’obiettivo è creare una sinergia propositiva che sia di reale supporto all’intera collettività.

Oggi ufficializziamo il frutto di mesi di lavoro e di ascolto su tutto il territorio comunale.

Per trasformare le parole in azioni, abbiamo adottato fin da subito un principio cardine: garantire la rappresentanza di ogni singola circoscrizione all’interno del nostro organigramma.

Perché questa scelta?

Se è vero che molte problematiche sono comuni a tutta la nostra vasta e policentrica città, è altrettanto vero che ogni quartiere ha le sue peculiarità, le sue urgenze e richiede soluzioni specifiche.

Chiediamoci: chi, meglio di un cittadino che vive quotidianamente la propria zona, può essere il reale anello di congiunzione tra la comunità e l’Amministrazione Comunale?

Non a caso, abbiamo scelto di chiamare questo percorso con un nome per noi altamente simbolico: AZIONE CIVICA.

A Guidonia Montecelio c’è l’urgente necessità di riportare il SENSO CIVICO al centro dell’agire comune. Non attraverso slogan o discorsi filosofici, ma con piccole azioni concrete e mirate, passo dopo passo, giorno dopo giorno.

Alla base della nostra forma mentis c’è un punto fermo: ci definiamo apartitici, ma non apolitici. Crediamo che questo approccio sia l’unico modo per essere punti di riferimento autentici sul territorio, liberi da preclusioni e dettami imposti dall’alto.

Con la stessa trasparenza, siamo pronti a un confronto costruttivo con tutte le realtà sociali, civiche e politiche del territorio, senza la smania di dover compiacere nessuno. Il nostro unico interesse è rappresentare al meglio le esigenze della collettività.

Ci collochiamo fermamente in un perimetro civico, convinti che a livello locale sia il valore delle persone a fare la differenza rispetto ai soliti schemi di partito. Poi, senza prendere in giro nessuno, ognuno di noi eserciterà come meglio crede il proprio diritto di voto nelle varie tornate elettorali sovracomunali.

Oltre a serietà, costanza e impegno quotidiano, non faremo promesse da marinaio ai nostri concittadini. Saremo sempre pronti ad accogliere le istanze del territorio per farcene portavoce presso le Istituzioni preposte e, dove possibile, interverremo direttamente con le nostre forze o attraverso la collaborazione con la comunità.

Il tempo delle parole è finito: è il momento di agire con Azione Civica!

Chiunque condivida questi valori e voglia mettersi in gioco per la nostra comunità è il benvenuto”.