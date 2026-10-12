FIANO ROMANO – Precipita dal tetto del capannone: muore

Cronaca, Tiburno Quotidiano /

Tragedia nell’area industriale: inutile l'intervento del 118 e dell'eliambulanza

Tragedia sul lavoro a Fiano Romano stamane, lunedì 12 ottobre. 

Un operaio italiano di 58 anni è deceduto dopo essere precipitato dal tetto di un capannone da un’altezza di circa 10 metri. 

L’incidente è avvenuto in via del Lavoro nella zona industriale di Fiano Romano. 

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e l’eliambulanza di Ares, ma i tentativi di rianimazione sono risultati vani: per il 58enne non c’è stato nulla da fare.

La dinamica dell’incidente è al vaglio dei carabinieri della Compagnia di Monterotondo.

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