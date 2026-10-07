FONTE NUOVA – Colpo al narcotraffico, albanese preso con 30 chili di cocaina

A insospettire gli investigatori sarebbe stato il suo aggirarsi con fare circospetto intorno ad un garage che si è rivelato essere la base dell’attività illecita.

E’ stato sufficiente un controllo perché il sospetto fosse confermato.

Così la Guardia di Finanza ha tratto in arresto in flagranza di reato un albanese per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e sequestrato circa 30 chilogrammi di cocaina nascosti in un box a Tor Lupara di Fonte Nuova.

Secondo un comunicato stampa diffuso oggi, mercoledì 7 ottobre, dal Comando Provinciale delle Fiamme Gialle di Roma, l’operazione ha preso avvio dal controllo di un’autovettura effettuato da un equipaggio in servizio nell’ambito del Dispositivo di Presidio Permanente del Territorio dell’hinterland capitolino

In particolare, nel corso del servizio i militari hanno notato un uomo aggirarsi con la propria auto nei pressi di un garage a Tor Lupara, nel Comune di Fonte Nuova.

La circostanza ha indotto l’equipaggio ad approfondire il controllo procedendo alla sua identificazione.

Nel corso delle verifiche l’uomo ha iniziato a manifestare un evidente nervosismo.

Il quadro informativo è stato ulteriormente approfondito grazie alla tempestiva interrogazione delle banche dati operative, effettuata sul posto attraverso i tablet in dotazione alle pattuglie e corroborata dai contestuali riscontri della Sala Operativa del Comando Provinciale.

Tale attività ha consentito ai Finanzieri di acquisire con immediatezza ulteriori elementi di interesse e di indirizzare i successivi sviluppi del controllo, estendendo le verifiche all’autovettura e al locale nella disponibilità del soggetto.

È stato proprio all’interno del box che i militari hanno scoperto e sequestrato i 30 chilogrammi di cocaina.

Nello specifico, l’intervento ha permesso di rinvenire due borsoni che custodivano ventisette panetti di sostanza stupefacente, contrassegnati da diversi marchi e segni distintivi, oltre ad altra droga confezionata in buste termosaldate.

Al termine delle operazioni, l’uomo è stato tratto in arresto in flagranza di reato e, su disposizione della Procura della Repubblica di Tivoli, associato presso il carcere di Rebibbia Nuovo Complesso.

L’arresto è stato successivamente convalidato dall’Autorità giudiziaria.

Il quantitativo sequestrato, se immesso nelle piazze di spaccio del territorio romano, avrebbe potuto raggiungere sul mercato al dettaglio un valore complessivo stimato in circa 6,8 milioni di euro.