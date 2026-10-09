TIVOLI – “Giornata del Contemporaneo”, alle Villae c’è “Alterecologies” e la mostra “Cosmogonie dell’Acqua”

In occasione della XXII Giornata del Contemporaneo, promossa da AMACI – Associazione dei Musei d’Arte Contemporanea Italiani e dedicata al tema Geografie della contemporaneità, l’Associazione Collettivo L’Aquila Reale ETS, attraverso il MusAQ – Museo dell’Aquila Reale, partecipa alle iniziative promosse dall’Istituto Villa Adriana e Villa d’Este – VILLÆ attraverso due appuntamenti dedicati al dialogo tra linguaggi artistici contemporanei, patrimonio culturale e ricerca territoriale.

Le attività si inseriscono nel quadro della collaborazione tra l’Istituto VILLÆ, il Comune di Licenza e l’Associazione Collettivo L’Aquila Reale ETS, sviluppata attraverso i rispettivi programmi MuseoNatura di VILLÆ e MuseoOFF del MusAQ, nell’ambito dell’accordo di collaborazione tecnico-scientifica con il Comune di Licenza.

Tale sinergia intende favorire la realizzazione di iniziative condivise di ricerca, produzione e valorizzazione culturale, promuovendo nuove relazioni tra le istituzioni museali e il territorio della Valle dell’Aniene e dei Monti Lucretili.

Alle ore 11:00, presso Villa d’Este, è prevista una visita guidata alla mostra Cosmogonie dell’Acqua dell’artista cilena Claudia Müller, a cura di Alberto Samonà, Davide Bertolini e Sara Tarissi de Jacobis.

Il progetto espositivo, realizzato nell’ambito di MuseoNatura in collaborazione con l’Associazione Collettivo L’Aquila Reale ETS attraverso MuseoOFF, comprende tre installazioni site-specific – Frontera Líquida, Acqua Lattea e Spirali d’acqua – concepite in relazione agli spazi architettonici, ai giardini e al patrimonio idraulico della Villa.

La visita, condotta dall’artista insieme ai curatori e ai rappresentanti dell’Associazione, offrirà un’occasione di approfondimento del percorso espositivo, visitabile fino al 18 ottobre 2026.

L’ingresso a Villa d’Este e la partecipazione alla visita guidata sono gratuiti, con prenotazione obbligatoria tramite Midaticket, fino a esaurimento dei posti disponibili.

Dalle ore 15:00 alle 18:00, presso il DEPOT del Santuario di Ercole Vincitore, si terrà la presentazione pubblica di ALTERECOLOGIES – Culture Moves Europe Residency Hosts 2026, programma internazionale di residenza artistica ideato e curato dall’Associazione Collettivo L’Aquila Reale ETS, finanziato nell’ambito di Culture Moves Europe, iniziativa sostenuta dal programma Europa Creativa dell’Unione europea.

Il programma, ospitato presso il MusAQ – Museo dell’Aquila Reale a Civitella di Licenza dal 30 settembre al 28 dicembre 2026, promuove attività di ricerca e produzione artistica interdisciplinare, con particolare attenzione alle relazioni tra patrimonio culturale, sistemi ecologici, trasformazioni del paesaggio e comunità locali.

Nel corso dell’incontro saranno presentati gli otto artisti residenti: Claudia Müller, Rodrigo Arteaga, Raisa Bosich, Magdalena Lorca, Gabriela Rivera Lucero, Alexandra Saravia, Sebastián Murillo (Duo La Sede) e Inés Alba.

L’incontro offrirà l’opportunità di approfondire le pratiche artistiche, le linee di ricerca e le prospettive progettuali dei residenti, prevedendo inoltre un momento di dialogo e confronto con il pubblico.

L’ingresso al Santuario di Ercole Vincitore e la partecipazione alla presentazione sono gratuiti, senza obbligo di prenotazione, fino a esaurimento dei posti disponibili.

La partecipazione alla Giornata del Contemporaneo si inserisce in un più ampio percorso di cooperazione istituzionale e progettazione culturale condivisa, finalizzato a consolidare le relazioni tra patrimonio storico-artistico, ricerca contemporanea e territorio.

In tale prospettiva, la collaborazione tra VILLÆ, Comune di Licenza e Associazione Collettivo L’Aquila Reale ETS contribuisce allo sviluppo di iniziative culturali di dimensione internazionale, valorizzando il ruolo del MusAQ quale presidio culturale e spazio di ricerca artistica nel territorio dei Monti Lucretili e della Valle dell’Aniene.