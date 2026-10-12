60 INVITI GRATUITI AL CINEMA CON TIBURNO.TV

Tiburno Quotidiano /

Le seconde occasioni esistono: vivile al cinema! Arriva sul grande schermo “Se ami qualcuno dillo”, la nuova commedia diretta da Marco Bonini, con Edoardo Leo, Claudia Gerini e Giovanna Mezzogiorno. Un film che racconta, tra ironia ed emozioni, quanto possa essere complicato imparare ad amare davvero le persone che abbiamo accanto.

Grazie a Tiburno.tv, i lettori avranno la possibilità di assistere gratuitamente alla proiezione speciale in programma martedì 20 ottobre 2026, alle ore 20:30, presso il The Space Cinema di Guidonia. Ogni invito è valido per due persone e può essere richiesto attraverso la piattaforma ufficiale di prenotazione, fino a esaurimento dei posti disponibili.

  • Il 20 ottobre al The Space Guidonia: come ottenere l’invito gratuito valido  per 2 persone 
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L’appuntamento rientra nell’iniziativa che accompagna l’uscita del film, prevista nelle sale italiane dal 16 ottobre, con 20 proiezioni speciali gratuite organizzate nelle giornate del 19, 20 e 21 ottobre.

Per il pubblico di Guidonia e del territorio, Tiburno.tv offre l’opportunità di partecipare alla serata del 20 ottobre senza acquistare il biglietto, attraverso una semplice procedura online.

Per richiedere l’invito gratuito basta:

    1. Accedere alla piattaforma ufficiale: https://lvevent.it/se-ami-qualcuno-dillo
    2. Selezionare il cinema The Space Guidonia e la proiezione del 20 ottobre alle ore 20:30.
    3. Registrarsi inserendo i propri dati.
  • Attendere l’email di conferma contenente l’invito valido per due persone.

Attenzione: i posti sono limitati e gli inviti saranno disponibili soltanto fino a esaurimento. Qualora non fosse più possibile partecipare, è importante annullare la prenotazione attraverso il collegamento “Apri o gestisci il tuo invito”, contenuto nell’email ricevuta, così da liberare i posti per altri spettatori.

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