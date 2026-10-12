TIVOLI – Annalisa Annessi è Campionessa del Mondo di Latin Style

Un fine settimana straordinario per la società sportiva “Next.Dance Studio” di Villa Adriana, con tre importanti risultati internazionali.

Annalisa Annessi Campionessa del Mondo IDO nella categoria Junior 2 di Latin Style

Il più prestigioso è quello di Annalisa Annessi, 16enne di Palombara Sabina, che sabato scorso 10 ottobre a Cipro ha conquistato il titolo di Campionessa del Mondo IDO nella categoria Junior 2 di Latin Style.

Elisa Perrone tra il maestro Stefano Santarelli e l’insegnante di danze latine Natascia Scocchi

Ieri, domenica 11 ottobre, sempre a Cipro, Elisa Perrone, 35enne di Torino, atleta della “Next.Dance Studio” di Villa Adriana, ha ottenuto il terzo posto nella categoria Adult 2 delCampionato del Mondo IDO di Latin Style.

Erika Zuzza vincitrice della Coppa del Mondo WDSF di Solo Latin nella categoria adulti

Infine sabato 10 ottobre Erika Zuzza, 23enne di Roma, anche lei atleta della “Next.Dance Studio”, ha trionfato ad Alicante, in Spagna, conquistando la Coppa del Mondo WDSF di Solo Latin nella categoria adulti.

“Tre prestigiosi traguardi che confermano la crescita e il valore della Next.Dance Studio, sempre più protagonista nel panorama della danza sportiva nazionale e internazionale – commenta Federica Ventura, amministratrice della “Next.Dance Studio” – Un grande orgoglio per tutta la società e per l’insegnante Stefano Santarelli, che ancora una volta ha saputo accompagnare le proprie atlete verso risultati straordinari, grazie a un lavoro quotidiano fatto di sacrificio, passione, dedizione e professionalità”.