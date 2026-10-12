Giornata storica per il Comune di Montelibretti.

Sabato 10 ottobre è stato inaugurato il campo sportivo dedicato a Mario Berti, completamente riqualificato grazie a un investimento della Città metropolitana di Roma Capitale di oltre 800 mila euro nell’ambito del PNRR- Missione 5 – Piani Urbani Integrati.

L’intervento ha previsto il rifacimento del campo da calcio in erba sintetica, adeguato alle caratteristiche richieste per l’omologazione della Lega Nazionale Dilettanti, il rinnovamento dell’illuminazione con tecnologia LED, un sistema di recupero delle acque per l’irrigazione e l’adeguamento dei servizi igienici degli spogliatoi per garantire l’accessibilità alle persone con disabilità.

Il 28 febbraio 2025 i lavori relativi all’Intervento Campo sportivo di calcio con spazi polivalenti del Comune di Montelibretti erano stati affidati dalla Città Metropolitana al CNS – Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa di Bologna al costo complessivo di 570.179 euro e 61 centesimi IVA inclusa (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

«A Montelibretti inauguriamo un impianto sportivo completamente rinnovato, senza barriere architettoniche e con soluzioni che ne migliorano l’efficienza energetica, riducendo l’impatto sulle casse comunali», ha dichiarato Pierluigi Sanna, vicesindaco della Città metropolitana di Roma Capitale.

«Vogliamo consentire a tante ragazze e tanti ragazzi di accedere allo sport e al calcio in strutture di qualità.

Non esistono impianti centrali e impianti periferici, ma impianti funzionali e di qualità, capaci di favorire la crescita di una comunità sportiva educata e inclusiva.

L’opera si inserisce nel quadro degli investimenti finanziati dal PNRR – PUI Sport che Città metropolitana, per volontà del Sindaco Gualtieri, ha permesso di valorizzare e riqualificare numerosi impianti sportivi nei comuni al di fuori della Capitale, per migliorare la qualità della vita e il benessere inclusivo delle comunità locali», ha concluso Sanna.