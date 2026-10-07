TREVIGNANO ROMANO – Angelo e Michele Di Mario presentano il libro “Il prezzo di una doppia vita”

E se fosse possibile vivere una seconda vita?

E se, per ricominciare, fosse necessario lasciare tutto alle spalle?

E se il passato, però, non fosse disposto a farsi dimenticare?

È da queste domande che possiamo lasciarci incuriosire da “Il prezzo di una doppia vita. Ovvero la regola della Pinella”, il libro di Angelo e Michele Di Mario, padre e figlio, edito da EMIA Edizioni: una storia fatta di identità, segreti, scelte e nuove possibilità, dove cambiare vita può sembrare una libertà… ma ogni libertà ha il suo prezzo.

Se ne parlerà venerdì 9 ottobre, alle ore 18, nella suggestiva cornice della Biblioteca Comunale di Trevignano Romano, dove gli autori saranno protagonisti di un incontro con il pubblico.

A dialogare con Angelo e Michele Di Mario sarà Claudia Soccorsi, mentre sarà Stefania Di Michele a dare voce alle pagine del libro, leggendo alcuni brani e accompagnandoci dentro la storia.

Perché una presentazione non è soltanto parlare di un libro: è aprirlo insieme, entrare nelle sue atmosfere, lasciarsi incuriosire dai suoi personaggi e magari scoprire che, tra le sue pagine, c’è qualche domanda che riguarda anche noi.

Una vita. Una seconda vita.

E il prezzo da pagare per poterle vivere entrambe.

La serata continuerà con un rinfresco, per condividere ancora qualche parola, qualche pensiero e, perché no, qualche curiosità sul romanzo.