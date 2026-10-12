GUIDONIA – Fondi regionali per ristrutturare la palestra della scuola

Il Comune di Guidonia Montecelio pianifica la ristrutturazione dell’impianto sportivo della scuola di via Rieti a Villalba.

Lo stabilisce la determina numero 69 – CLICCA E LEGGI LA DETERMINA – firmata lunedì 5 ottobre dalla dirigente ai Lavori pubblici Bernardina Colasanti.

Con l’atto viene affidato l’incarico professionale di Progettazione Esecutiva e CSP al Geometra Marco Di Nicola, 38 anni, con studio a Villanova di Guidonia, per un importo di 22.156 euro e 17 centesimi per la presentazione della candidatura al bando pubblico “Generazione Sport” rivolto ai Comuni del Lazio proprietari di edifici scolastici che ospitano le scuole primarie (elementari) e secondarie di primo grado (medie) per interventi finalizzati alla ristrutturazione di impianti sportivi scolastici.

Stando alla determina, il il Comune di Guidonia Montecelio possiede i requisiti previsti dall’Avviso pubblico per la presentazione della candidatura e per l’eventuale concessione del contributo regionale nell’ambito del Programma straordinario per l’Impiantistica Sportiva anno 2026.

La candidatura dovrà essere presentata esclusivamente tramite la piattaforma informatica regionale bandiavvisi.regione.lazio.it, secondo le modalità e i termini stabiliti dall’Avviso pubblico, a decorrere dalle ore 12:00 del giorno successivo alla pubblicazione dell’Avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio ed entro le ore 12:00 del quindicesimo giorno successivo alla predetta pubblicazione, a cura del Legale Rappresentante del Comune proponente o di un suo delegato.

A seguito di verifiche sullo stato della palestra scolastica, è emersa la necessità di procedere con urgenza alla riqualificazione degli ambienti interni ed esterni, nonché all’adeguamento degli impianti FM e di illuminazione al fine di garantire la conformità alle normative vigenti e migliorare la funzionalità della struttura.