TIVOLI – Simone Cacurri presenta il libro “Il paradosso di Francesco”

Cultura, Tiburno Quotidiano /

Giovedì 15 ottobre alle ore 18 alle Scuderie Estensi

Si intitola “Il paradosso di Francesco” il libro che giovedì 15 ottobre sarà presentato alle Scuderie Estensi a Tivoli.

L’opera del tiburtino Simone Cacurri nasce per raccontare con una nuova chiave la storia di un santo complesso che tutti, in un modo o nell’altro, credono di conoscere.

 

 

L’appuntamento è fissato per le ore 18 alla presenza dell’autore che dialogherà con Riccardo Luciani, saggista e scrittore, già Assessore alla Cultura del Comune di Tivoli e Matteo Centani, incaricato del sindaco per le attività culturali e la valorizzazione del patrimonio culturale, moderati dalla giornalista Anna Laura Consalvi.

Il lavoro di Cacurri esce in un anno importante, quello che celebra l’ottavo centenario della morte del Santo legato a temi come la pace, la fraternità, la cura e il rispetto per gli animali.

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