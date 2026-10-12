 ROMA EST – Fugge all’alt dei carabinieri, era senza patente: tunisino arrestato

Ieri sera, verso le ore 20 circa, in via Palmiro Togliatti, un’autovettura con a bordo due soggetti, risultata poi a noleggio, non si è fermata all’alt imposto dai Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma impegnata nei controlli alla circolazione stradale, dandosi alla fuga.

L’auto è stata costretta a fermarsi poco dopo, all’altezza di via Ostuni, a causa dell’intenso traffico.

Il guidatore, un cittadino tunisino di 24 anni, senza fissa dimora, è stato subito fermato mentre l’altro soggetto, un cittadino di etnia rom di 18 anni, senza fissa dimora, si è dato subito alla fuga ma è stato raggiunto dai militari e messo in sicurezza.

Il 24enne è stato arrestato e condotto in caserma poiché gravemente indiziato del reato di fuga pericolosa e trattenuto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria in attesa dell’udienza di convalida.

Al termine degli accertamenti il 24enne è risultato privo di patente poiché mai conseguita mentre il 18enne è stato rilasciato.