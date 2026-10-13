GUIDONIA – Via libera al progetto di riqualificazione del Campo dei Pini

Il Comune di Guidonia Montecelio informa che la Giunta ha riconosciuto l’interesse pubblico della proposta presentata dall’Associazione Calcistica Dilettantistica Guidonia finalizzata alla riqualificazione, l’ammodernamento e la gestione del campo sportivo “Campo dei Pini”.
L’Associazione ha aderito alla manifestazione di interesse promossa dall’Ente (Area III – U.O. Sport), avviata ai sensi dell’art. 5, comma 1, del D.Lgs. n. 38/2021. La norma consente alle associazioni e alle società sportive senza fini di lucro di proporre la riqualificazione di un impianto sportivo, presentando un progetto preliminare e un piano di fattibilità economico-finanziaria, e di assumerne poi la gestione con finalità di aggregazione e inclusione sociale e giovanile.
Secondo un comunicato stampa dell’amministrazione comunale, entro il termine previsto, è pervenuta un’unica manifestazione di interesse: quella presentata dall’Associazione Calcistica Dilettantistica Guidonia, con sede in via Adorno Camarotta 12.
Il riconoscimento dell’interesse pubblico del progetto è presupposto della successiva fase di affidamento, nel rispetto dei requisiti e delle condizioni stabiliti dagli atti della procedura.
L’impianto, acquisito a titolo gratuito dal Comune per finalità sociali, versa attualmente in condizioni di degrado.
La proposta prevede un investimento dichiarato di 331.110,22 euro oltre IVA, interamente a carico del proponente, con lavori della durata di 90 giorni lavorativi.
Gli interventi comprendono indagini geognostiche e geotecniche, preparazione del fondo, campo di calcio autodrenante, impianto di irrigazione, arredi e attrezzature sportive, recupero degli spogliatoi, rifacimento dell’impianto idraulico e interventi sulle torri faro.
Stando sempre al comunicato, la proposta progettuale prevede percorsi gratuiti con gli istituti scolastici, l’accesso gratuito alle attività calcistiche per un numero di giovani segnalati dal competente ufficio Politiche sociali, da concordare con lo stesso, giornate gratuite di apertura ai giovani, sviluppo del calcio femminile e disponibilità gratuita dell’area verde per camminate degli anziani secondo calendari da definire.
La successiva convenzione dovrà tradurre gli impegni programmati in obblighi verificabili, precisando modalità di accesso, calendari, numero di beneficiari gratuiti da concordare, rapporti con scuole e politiche sociali, criteri obiettivi di utilizzo da parte di altre associazioni e rendicontazione periodica delle attività.
Il riconoscimento dell’interesse pubblico non equivale all’approvazione del progetto esecutivo, al rilascio di titoli o autorizzazioni. L’art. 19 del disciplinare prevede, dopo la deliberazione, la richiesta del progetto esecutivo, la verifica di conformità agli elaborati valutati e l’acquisizione della documentazione necessaria prima della convenzione.
“Questo progetto testimonia l’impegno dell’Amministrazione comunale a favore dello sport e dell’inclusione sociale – dichiara in un comunicato l’assessora allo Sport Cristina Rossi -. Il “Campo dei Pini” può diventare un punto di riferimento per tutta la comunità, offrendo opportunità ai cittadini, dai più piccoli agli anziani, e contribuendo a promuovere uno stile di vita sano e attivo”.
“Con questo provvedimento compiamo un passo importante per restituire alla Città un impianto sportivo oggi nel degrado, senza oneri a carico del Comune, e con una forte vocazione sociale – dichiara il sindaco Mauro Lombardo -. Il “Campo dei Pini” potrà tornare a essere un luogo di aggregazione e inclusione”.