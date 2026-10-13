GUIDONIA – Via libera al progetto di riqualificazione del Campo dei Pini

Il Comune di Guidonia Montecelio informa che la Giunta ha riconosciuto l’interesse pubblico della proposta presentata dall’Associazione Calcistica Dilettantistica Guidonia finalizzata alla riqualificazione, l’ammodernamento e la gestione del campo sportivo “Campo dei Pini”.

Il Comune di Guidonia Montecelio informa che la Giunta ha riconosciuto l’interesse pubblico della proposta presentata dall’Associazione Calcistica Dilettantistica Guidonia finalizzata alla riqualificazione, l’ammodernamento e la gestione del campo sportivo “Campo dei Pini”.

L’Associazione ha aderito alla manifestazione di interesse promossa dall’Ente (Area III – U.O. Sport), avviata ai sensi dell’art. 5, comma 1, del D.Lgs. n. 38/2021. La norma consente alle associazioni e alle società sportive senza fini di lucro di proporre la riqualificazione di un impianto sportivo, presentando un progetto preliminare e un piano di fattibilità economico-finanziaria, e di assumerne poi la gestione con finalità di aggregazione e inclusione sociale e giovanile.