GUIDONIA – “Mi ha palpeggiato il seno”, la 12enne accusa l’87enne: arrestato

Ad accusarlo è una ragazzina di 12 anni che lui ha visto nascere e crescere.

“Mi ha palpeggiata il seno”, le parole della bambina che hanno spinto i genitori a denunciare.

Così il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Latina Paolo Romano ha disposto la misura cautelare degli arresti domiciliari per un pensionato italiano di 87 anni residente in una zona popolare di Guidonia Montecelio.

L’anziano, difeso dall’avvocato Vittorio Messa di Guidonia, è accusato di violenza sessuale aggravata su minore.

Secondo la ricostruzione del Comando provinciale dei Carabinieri di Latina, il fatto sarebbe avvenuto alla fine di agosto scorso in un campeggio del lungomare pontino, dove solitamente l’87enne e la moglie trascorrono l’estate in camper in una piazzola vicina a quella dei nonni della ragazzina.

Pare che la 12enne frequentasse abitualmente la piazzola degli anziani di Guidonia, anche il pomeriggio della presunta violenza, quando la bambina sarebbe rimasta insieme ai coniugi dalle 18,30 alle 21 sfogliando vecchie fotografie della coppia.

La minorenne ha raccontato che l’87enne l’avrebbe palpeggiata nelle parti intime mentre saliva le scalette per accedere all’interno del camper e, una volta tornata nella piazzola dei nonni, ha riferito l’accaduto.

A quel punto, i genitori hanno sporto denuncia.

Martedì 22 settembre nel corso dell’interrogatorio di garanzia davanti al Gip Paolo Romano, il pensionato si è difeso sostenendo di essere inciampato mentre saliva le scale del camper e di essersi aggrappato alla ragazzina.

A fare luce sulla vicenda sarà l’esito delle indagini.