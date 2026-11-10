NEROLA – Imputati a lavoro gratis in Comune per evitare i processi

Gli autori del reato possono eliminare le conseguenze dannose o pericolose, mentre l’Ente ottiene lo svolgimento di lavoro di pubblica utilità non retribuito in favore della collettività.

Sono i benefici previsti dalla legge per i residenti nel Comune di Nerola imputati per reati puniti con la sola pena edittale pecuniaria o con la pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni.

Lo stabilisce delibera numero 90 – CLICCA E LEGGI LA DELIBERA– varata giovedì 5 novembre dalla giunta comunale guidata dal sindaco Domenico Lelli.

Il sindaco di Nerola Domenico Lelli

La Presidente del Tribunale di Tivoli Laura Di Girolamo

Con l’atto viene approvato lo schema di convenzione – CLICCA E LEGGI LA CONVENZIONE – della durata di 5 anni firmata dal sindaco di Nerola Domenico Lelli e dalla Presidente del Tribunale Ordinario di Tivoli Laura Di Girolamo per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell’articolo 168 bis del Codice Penale che prevede, su richiesta dell’imputato, la sospensione del processo e la messa alla prova, sulla base di un programma di trattamento predisposto dall’Ufficio di esecuzione penale esterna.

La delibera stabilisce che il Comune di Nerola potrà ospitare un numero massimo di 2 soggetti contemporaneamente, da impiegare nei settori della manutenzione del verde, della tutela del patrimonio ambientale e culturale, della custodia di strutture pubbliche o dei servizi amministrativi.

Il lavoro di pubblica utilità consiste in una prestazione non retribuita in favore della collettività, di durata non inferiore a dieci giorni, anche non continuativi, nel rispetto delle specifiche professionalità ed attitudini lavorative dell’imputato.

Secondo l’amministrazione, l’attivazione di tali percorsi rientra tra le finalità sociali dell’Ente e costituisce uno strumento efficace di reinserimento e riparazione del danno a favore della comunità locale.