GUIDONIA – Addio al Brigadiere Fidelfranco Palo: era nella scorta del Ministro della Difesa

Si sono svolti ieri pomeriggio, martedì 12 ottobre, i funerali di Fidelfranco Palo, il Brigadiere dei Carabinieri spentosi lunedì 11 ottobre.

La funzione è stata celebrata nel Tempio degli Angeli, a Colle Fiorito di Guidonia, il quartiere dove abitava con l’amata moglie Marcella ed i due figli, Gerardo e Valeria.

All’estremo saluto ha partecipato anche il Ministro della Difesa Guido Crosetto, della cui scorta il Brigadiere Palo faceva parte.

“Franco ha vissuto con noi, me e la mia famiglia gli ultimi 4 anni – lo ha ricordato sulla sua pagina Facebook istituzionale il Ministro Crosetto –Era uno delle persone a cui lo Stato ha affidato la mia sicurezza.

Sarebbe dovuto andare in pensione qualche mese fa ma mi disse: Se vuole io resto finché rimane lei… E rimase.

Fino ad un mese fa quando il destino Gli ha presentato un conto ingiusto ed assurdo.

Franco parlava pochissimo ed era schivo per natura ma presente, attento, rispettoso, gentile. Parlava con gli occhi però e guardandolo ne percepivi la bontà, la disponibilità e la purezza.

La Sua vita erano Marcella, la Sua amata moglie ed i due figli, il Suo orgoglio, Gerardo e Valeria.

Ma la Sua vita era anche l’Arma dei Carabinieri, che ha servito con dignità, serietà, professionalità, sacrificio e fedeltà.

Per me, per mia moglie e per i miei figli, come i suoi colleghi, era ormai una persona di famiglia.

Ci mancherà Franco, a tutti noi, moltissimo.

Grazie per tutto ciò che è stato per la Sua famiglia, per i Suoi colleghi ed anche per noi.

Che la terra Le sia lieve.

Parta tranquillo perché la Sua famiglia, che era la Sua priorità, se servirà, sarà la nostra.

A Dio, Franco, ci mancherà”.