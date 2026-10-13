GUIDONIA – Boxe, Dario Angilletti conquista il bronzo agli Europei Under 17

Il talento, la determinazione e il cuore guidoniano brillano sul podio continentale.

Dario Angilletti, 15enne di Setteville di Guidonia, atleta della Nazionale italiana Under 17 e giovane promessa della “Filippella Boxe Setteville”, ha conquistato una meritata medaglia di bronzo ai Campionati Europei 2026, svoltisi dal primo al 12 ottobre nella suggestiva cornice di Budva, in Montenegro.

Angilletti si è presentato al prestigioso evento in grandissima forma nella categoria 80 chilogrammi, dimostrando tenacia, maturità tattica e agonistica, ben al di sopra della sua giovane età, facendosi strada con autorità in un tabellone altamente competitivo e dal livello tecnico elevatissimo.

Il percorso europeo di Dario Angilletti è iniziato fin dagli ottavi di finale con una prestazione impeccabile e convincente battendo meritatamente un rappresentante di Israele e imponendosi ai quarti di finale contro un pugile proveniente dalla Germania.

Approdato alla semifinale, la corsa dell’atleta di Setteville si è fermata davanti al campione spagnolo, al termine di un match concluso con un verdetto non unanime favorevole all’avversario, che ha comunque permesso a Dario Angilletti di conquistare una prestigiosissima medaglia di Bronzo.

Classe 2011, studente dell’istituto tecnico Alessandro Volta di Guidonia indirizzo informatico, Dario è approdato ai Campionati Europei 2026 con la Nazionale Italiana Under 17 nella capitale montenegrina dopo aver vinto in primavera i Campionati Italiani e a settembre il Torneo internazionale.

Il giovane talento si allena con i maestri Domenico “Mimmo” Filippella e Francesco Splendori nella palestra di Setteville fucina di campioni di ogni età, frequentata da professionisti e dilettanti con un livello molto alto di caratura nazionale e internazionale.