CAPENA – Lotta ai tumori del seno, alla “Walk for the Cure” si proietta il docufilm “Cosa fai domani?”

Torna l’appuntamento con la salute, la prevenzione e la solidarietà nella Valle del Tevere.

Domenica 18 ottobre 2026, il Comune di Capena ospiterà la Walk for the Cure, la celebre passeggiata itinerante promossa dall’associazione Amiche in Rosa in collaborazione e a sostegno di Komen Italia, organizzazione in prima linea nella lotta ai tumori del seno.

Attiva dal 2017, l’associazione Amiche in Rosa rappresenta un punto di riferimento fondamentale per la tutela della salute femminile sul territorio.

Oltre all’organizzazione della camminata nei vari borghi della Valle del Tevere, l’associazione coinvolge ogni anno la comunità con il “Team Valle del Tevere” nella grande Race for the Cure di Roma, realizzando costantemente progetti di sensibilizzazione, prevenzione ed eduzione al benessere dedicati alle donne e a tutta la cittadinanza.

L’iniziativa di quest’anno nasce da una profonda e virtuosa sinergia tra le istituzioni locali: le Amministrazioni comunali della Valle del Tevere hanno dimostrato una straordinaria sensibilità verso questo tema, accogliendo con entusiasmo l’idea di far rete per l’obiettivo comune della prevenzione e della ricerca.

IL PROGRAMMA DI DOMENICA 18 OTTOBRE A CAPENA

La giornata prenderà il via a partire dalle ore 08:30 in Piazza 2 Agosto, dove i partecipanti potranno completare l’iscrizione, ritirare la maglia ufficiale (con una donazione minima di 10 euro destinata ai progetti di Komen Italia) e prepararsi alla camminata.

Tra le novità di quest’anno, le partecipanti troveranno una speciale postazione make-up dedicata alla realizzazione di combo labbra veloci e personalizzate per affrontare il percorso con un tocco di colore e sorriso in più.

Dopo il riscaldamento muscolare a tempo di musica curato dall’ASD Il Fiordaliso (ore 09:00) e i saluti delle autorità (ore 09:30), alle ore 10:00 partirà ufficialmente la Walk for the Cure da via Don Minzoni.

Il percorso cittadino è completamente accessibile e pensato per essere aperto a tutti: famiglie, bambini, anziani e persone con disabilità.

UN APPROFONDIMENTO SPECIALE: IL DOCUFILM “COSA FAI DOMANI?”

Al termine della passeggiata, alle ore 10:30, l’evento si sposterà presso l’Aula Consiliare del Comune di Capena per un momento culturale e umano di grande spessore: la proiezione del docufilm “Cosa fai domani?”, un progetto ideato da Simone Malatesta, Marzia Assogna e Gemma Todrani.

Il documentario regala un racconto intimo e potente attraverso le testimonianze di sei donne