MONTEROTONDO – Città più green: ecco i 100 monopattini elettrici da noleggiare

Tutto pronto a Monterotondo per l’attivazione del servizio di mobilità in sharing free-floating a flusso libero (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

Ieri, martedì 13 ottobre, la Società Lime Technology SRL di Milano ha portato in città una prima flotta di monopattini a propulsione prevalentemente elettrica, ora si attendono le biciclette a pedalata assistita.

A Monterotondo arriva il servizio di noleggio di monopattini e biciclette a pedalata assistita

Secondo le prime informazioni raccolte dal quotidiano on line Tiburno.Tv, il servizio sarà attivo nei prossimi giorni e avrà una durata di 12 mesi.

Luigi Cavalli, vice sindaco e assessore all’Urbanistica di Monterotondo

Vale la pena ricordare che la Società Lime Technology SRL di Milano, amministrata dall’imprenditore Alessio Raccagna, è stata l’unica a partecipare alla manifestazione di interesse ideata dall’Assessore Luigi Cavalli.

L’Avviso pubblico stimava una flotta di 100 monopattini a propulsione prevalentemente elettrica e 100 biciclette a pedalata assistita, senza alcun onere finanziario a carico dell’Ente.

Il servizio prevede l’utilizzo di mezzi in modalità free-floating (flusso libero), i quali potranno essere prelevati e rilasciati dagli utenti in due diverse tipologie di punti di sosta.

Il sindaco di Monterotondo Riccardo Varone

Gli Hub operativi saranno aree di parcheggio e posizionamento dedicate, opportunamente segnalate mediante palina verticale, sulle quali la società corrisponderà il canone di occupazione del suolo pubblico a seguito del rilascio del titolo autorizzativo da parte dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP).

I Parcheggi virtuali sono ulteriori punti geolocalizzati nei quali è consentito agli utenti iniziare e terminare la corsa mediante l’utilizzo dell’applicazione e l’invio obbligatorio di una foto di chiusura del noleggio.

Tali punti, tuttavia, potranno essere periodicamente rivisti e ottimizzati nel tempo anche sulla base dell’andamento del servizio, dei dati di utilizzo e di percorrenza dei mezzi.

Quest’ultima soluzione tecnologica e infrastrutturale è finalizzata a prevenire il fenomeno dell’abbandono indiscriminato dei veicoli, garantendo il rispetto del decoro urbano, la fluidità della circolazione e la sicurezza della mobilità pedonale e ciclabile.

La mappa dei punti di sosta fisici con 14 HUB operativi approvati dalla giunta

L’amministrazione comunale guidata dal sindaco Riccardo Varone ha approvato la mappa dei punti di sosta fisici con 14 HUB operativi soggetti ad acquisizione di titolo concessorio e pagamento del Canone Unico Patrimoniale alla “tariffa base”: ciascun Hub operativo occuperà una superficie convenzionalmente stabilita in 2 metri quadrati, pertanto un totale di 28 metri quadrati di CUP.

La giunta Varone ha motivato la determinazione forfettaria di Canone Unico Patrimoniale per “le peculiarità del servizio in modalità free-floating, caratterizzato da un’elevata rotazione d’uso e da una fruizione dinamica dello spazio pubblico, che comporta uno stazionamento solo transitorio e frazionato dei veicoli, escludendo di fatto la presenza simultanea dell’intera flotta nel medesimo punto”.