GUIDONIA – “Urbanistica se po’ fà”: al posto di 10 querce spuntano 4 ville

E’ possibile abbattere 10 querce per far costruire una quadrifamiliare?

Se lo chiedono i membri di Anva, l’Associazione Naturalistica Valle dell’Aniene, che oggi, mercoledì 14 ottobre, hanno inviato una segnalazione alla Procura di Tivoli.

Nel mirino degli ambientalisti c’è l’area edificabile di circa 4 mila metri quadrati di proprietà privata sita tra Via Tacito e Via Tito Livio, nel quartiere residenziale di Marco Simone di Guidonia, dove è in corso il taglio di 10 querce alte dai 10 metri in su e con una circonferenza di 5 metri.

Uno stralcio del permesso di abbattimento delle 10 querce rilasciato dal dirigente Flavio Fabbietti

L’abbattimento è stato autorizzato il 21 settembre scorso dal dirigente all’Ambiente del Comune di Guidonia Montecelio Flavio Fabbietti che ha accolto la richiesta della 34enne imprenditrice Sharon Garofalo di Marino, amministratrice della società “Opera Srl”.

Dall’atto emerge che il 30 aprile scorso la Direzione Regionale Urbanistica con la determina numero 42 ha accertato la non presenza di un bosco, quindi non ci sarebbe vincolo boschivo.

Una veduta aerea dell’area in cui insistono le 10 querce da abbattere

Nel rilascio dell’autorizzazione all’abbattimento delle 10 querce il dirigente Flavio Fabbietti prescrive alla imprenditrice Sharon Garofalo la sostituzione con altre 10 essenze arboree, da collocare in posizioni idonee, nel rispetto del Codice Civile.

Secondo le prime informazioni raccolte dal quotidiano on line Tiburno.Tv, il 9 maggio 2024 la società “Opera Srl” ha ottenuto dall’allora dirigente all’Urbanistica Cristina Zizzari il permesso di costruire numero 52 autorizzando un fabbricato a destinazione residenziale quadrifamiliare a fronte della richiesta presentata il 25 maggio 2020 dalla precedente proprietaria, una donna italiana di 78 anni che a gennaio 2022 ha venduto il terreno di 4 mila metri quadrati alla società amministrata da Sharon Garofalo.

Il Direttore dei Lavori nominato è il Geometra di Guidonia Fulvio Ciccotti.