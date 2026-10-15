PALOMBARA SABINA – “Sapori” protagonista della Giornata Nazionale della Camminata tra gli ulivi

Un viaggio sensoriale tra cultivar storiche, percorsi sonori immersivi, pratiche di mindfulness e l’alta gastronomia nel cuore della Sabina Romana: celebrare l’ulivo non soltanto come straordinaria risorsa agronomica, ma come autentico custode di memoria, paesaggio ed eccellenza sensoriale.

Domenica 25 ottobre 2026 l’Azienda Agricola Silvi Sabina Sapori apre infatti le porte della propria tenuta di Palombara Sabina in occasione della decima edizione della Giornata Nazionale della Camminata tra gli Olivi, l’iniziativa ideata dall’Associazione Nazionale Città dell’Olio con il patrocinio del Comune di Palombara Sabina, del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, e del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, con la media partnership di Rai Radio 2.

L’appuntamento di quest’anno ruota attorno al tema cardine “Radici d’Italia. Ogni cultivar, una storia da raccontare”, filo conduttore che Silvi Sabina Sapori interpreta declinando la propria filosofia produttiva in un modello avanzato di oleoturismo esperienziale.

Nel distretto olivicolo della Sabina, dove la tutela delle varietà autoctone come Salviana, Carboncella e Rosciola incontra la disciplina dell’olio Sabina DOP, la giornata si propone di avvicinare un pubblico attento, curioso e consapevole alla complessità organolettica e al valore culturale dell’olio extravergine di oliva di altissima fascia qualitativa.

La mattinata prenderà il via alle ore 10:00 con l’accoglienza e una merenda contadina a base di pane artigianale, olio extravergine aziendale appena franto e confetture artigianali dell’azienda locale Ines Conserve, autentiche espressioni di filiera corta caratterizzate da una lavorazione meticolosa, genuina e capace di esaltare la purezza della frutta di stagione.

Alle 10:30 i partecipanti si muoveranno lungo i sentieri dell’Uliveto per la camminata guidata, pensata per illustrare le peculiarità pedoclimatiche dei suoli collinari di Palombara Sabina e la gestione sostenibile delle piante secolari.

L’innovazione del format emerge pienamente nella seconda parte della mattinata: alle 11:30 (con replica pomeridiana alle ore 15:00), gli spazi verdi dell’azienda ospiteranno sessioni di “Bagno di natura e Mindfulness” affiancate da un “Percorso sonoro immersivo” appositamente curato e prodotto da Polysonica.

L’intreccio tra percezione acustica, contatto con gli alberi e stimoli ambientali restituisce all’olivicoltura la sua dimensione di rigenerazione fisica e mentale.

Il momento conviviale delle 13:30 vedrà poi gli ospiti accomodarsi tra balle di fieno, musica acustica e racconti rurali per un pranzo arricchito da un esclusivo “Oil Bar”.

Questo banco d’assaggio tecnico consentirà di esplorare le differenze varietali e i profili aromatici degli extravergine, guidando i commensali nel riconoscimento delle note di amaro e piccante quali indici primari di polifenoli ed eccellenza estrattiva.

Nel pomeriggio, dalle 15:00, spazio alle future generazioni con un laboratorio ludico-didattico per bambini incentrato su giochi ed esplorazioni sensoriali, strutturato per trasmettere ai più piccoli il valore della terra e dell’alimentazione di qualità. La giornata si concluderà alle 16:30 con un brindisi tra i filari, affidato a un calice di vino del territorio.

L’evento è realizzato con la cura e la partecipazione di partner di rilievo del tessuto culturale ed enogastronomico quali Sabina Charme Experience, Brain Community e Slow Food Tivoli e Valle dell’Aniene, insieme al supporto della Pro Loco e di UNPLI.

Per garantire un’esperienza immersiva e curata nei dettagli, la partecipazione è a posti limitati con prenotazione obbligatoria sulla piattaforma ufficiale dell’evento: www.braincommunity.org.