TIVOLI – Ordine dei Commercialisti in lutto, si è spento Stefano Boanelli

Lutto nell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Tivoli.

Si è spento all’età di 64 anni Stefano Boanelli, noto e stimato Dottore Commercialista iscritto all’Albo dal 1994.

Il commercialista di Tivoli Stefano Boanelli

Consigliere dell’Ordine per due mandati, dal 2013 al 2022, Stefano Boanelli è stato anche tra i soci fondatori ed ex consigliere della Fondazione ADERC (Associazione Dottori Esperti Ragionieri Commercialisti) legata all’Ordine di Tivoli, e ha partecipato a iniziative e pubblicazioni locali legate alla comunicazione per i professionisti.

L’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Tivoli lo ricorda sulla pagina Facebook istituzionale per il servizio reso come Consigliere per la serietà di chi crede nella professione e la generosità di chi sa metterla al servizio degli altri.

Tra i molti impegni Stefano Boanelli si è dedicato alla Commissione per la formazione professionale continua, nella convinzione che la crescita di ciascuno passi dall’aggiornamento di tutti.



“Lo ricordiamo – si legge nel comunicato pubblicato sulla pagina Facebook istituzionale dell’Odcec – preparato e misurato, attento alle persone prima ancora che alle pratiche, sempre disposto ad ascoltare. Nove anni sottratti al lavoro e alla famiglia per donarli ai colleghi: un debito di gratitudine che l’Ordine non dimenticherà.



Il Presidente, Enrico Crisci, e l’intero Consiglio si stringono con affetto alla moglie Paola, ai figli Gianluca e Leonardo e a tutti i suoi cari, partecipando al loro dolore con le più sentite condoglianze, anche a nome di tutti gli iscritti.

Ciao Stefano. Il tuo esempio resta con noi”.

Anche il Partito Democratico di Tivoli ha ricordato Stefano Boanelli con un post sulla pagina Facebook ufficiale.

“Ha contribuito con impegno e dedizione alla vita del nostro partito, ricoprendo il ruolo di tesoriere del PD tiburtino tra il 2017 e il 2019 – si legge nel post – In questo momento di grande dolore, desideriamo esprimere la nostra più sincera vicinanza alla sua famiglia e a tutte le persone che hanno avuto modo di conoscerlo e apprezzarlo.

Ai suoi cari giungano le nostre più sentite condoglianze e un affettuoso abbraccio.

Che il suo ricordo possa rimanere vivo nella memoria di quanti gli hanno voluto bene”.



L’ultimo saluto a Stefano Boanelli sarà dato domani pomeriggio, venerdì 16 ottobre, alle ore 15, nella chiesa di San Francesco a Tivoli, dove quanti lo hanno conosciuto e stimato potranno stringersi alla famiglia.

