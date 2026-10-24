CAPENA – Scontro frontale auto-bus Cotral: muore Franco Corradini

Tragico incidente stradale nella serata di ieri, venerdì 23 ottobre a Capena.

Il bilancio è di un morto e un ferito lieve.

Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, il fatto è avvenuto verso le ore 19 sulla strada provinciale Capena, nel centro abitato della cittadina.

Franco Corradini, un pensionato italiano 82enne residente a Capena, era alla guida di una Fiat Panda, quando – per cause in corso di accertamento – si è schiantato contro un bus Cotral della linea Morlupo-Capena che viaggiava nell’opposta corsia di marcia in direzione Tiberina.

L’impatto è stato inevitabile e violentissimo.

Sul posto sono intervenute ambulanze del 118 e l’elisoccorso Ares che ha trasferito l’anziano al policlinico Agostino Gemelli di Roma, dove il suo cuore ha cessato di battere nella notte.

Il 55enne italiano conducente del bus è stato invece trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Sant’Andrea in codice verde per accertamenti.

Stando sempre ai primi rilievi, la Fiat Panda avrebbe invaso l’opposta corsia, motivo per cui è ipotizzabile un malore improvviso del conducente.

La salma di Franco Corradini è a disposizione della Procura di Tivoli.

La dinamica dell’incidente è in fase di ricostruzione da parte dei carabinieri della Compagnia di Monterotondo.