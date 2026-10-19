TIVOLI – Lezioni sospese per mancanza di energia elettrica

Attività didattiche sospese a causa dell’interruzione della fornitura di energia elettrica nella giornata di mercoledì 21 ottobre all’Istituto professionale “Orazio Olivieri” di viale Mazzini a Tivoli.
Lo stabilisce l’ordinanza numero 348 – CLICCA E LEGGI L’ORDINANZA – firmata oggi,. Lunedì 19 ottobre, dal sindaco Marco Innocenzi.
Il provvedimento è stato adottato a seguito della nota trasmessa stamane dalla Dirigente dell’Istituto Superiore “Enrico Fermi – Orazio Olivieri” Maria Rosaria Ciaccia con la quale comunicava l’interruzione dell’erogazione energia elettrica dalle ore 9.00 alle ore 15:30, da parte di E distribuzione, a seguito di lavori sugli impianti.
Il disservizio ha ripercussioni sullo svolgimento delle attività didattiche con particolare riferimento alla fruibilità dei servizi igienico sanitari, per questo le lezioni sono sospese.