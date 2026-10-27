MENTANA – “In via Reatina 3 bus al giorno: esposto al Difensore civico regionale”

In riferimento all’articolo MENTANA – “Fermate e corse soppresse: l’odissea di noi pendolari” e all’articolo MENTANA – “Trasporti al collasso, questo è un calvario continuo non pendolarismo”, da Perla Francioni, cittadina e pendolare di Mentana, riceviamo e pubblichiamo:

“La mobilitazione per Via Reatina ha raggiunto e superato le 180 firme protocollate.

Il Difensore Civico Regionale ha aperto un fascicolo ufficiale, e l’esposto è stato inviato anche alla ASL Roma 5.

La situazione a terra è precipitata: su una strada lunga 2 o più chilometri, i bus sono ridotti a sole 3 corse giornaliere, con totale incertezza sulle fermate. I residenti pendolari senza auto rischiano l’isolamento totale.

Nonostante tutto, il Comune di Mentana continua a mantenere un silenzio assordante da agosto, incurante delle proprie competenze sulla viabilità.

Come cittadina pendolare e attiva, vi chiedo di dare spazio a questo aggiornamento drammatico: un intero tratto di Mentana è abbandonato e la stampa locale ha il dovere di raccontare cosa sta succedendo oggi”.