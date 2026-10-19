MORICONE – Sbanca al Lotto con sei ambi, quattro terni e una quaterna

La Dea Bendata passa a Moricone e porta una vincita al Lotto.

Come riporta Agipronews, nel concorso di sabato 17 ottobre al Bar Tabacchi di Adelio Giubettini in Via Roma 30 è stata centrata una combinazione da con sei ambi, quattro terni e una quaterna che hanno fruttato 12.525 euro.

“Si tratta della prima vincita così importante al Lotto – racconta Adelio Giubettini che dal 1992 gestisce il Bar Tabacchi aperto nel 1967 dai genitori – In passato due clienti hanno realizzato un “5” ciascuno al Superenalotto, uno da 12 milioni di lire e l’altro 6, 7 mila euro.

Quasi 25 anni al Totip furono vinti venti milioni di lire”.