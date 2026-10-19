A24 ROMA – Chiusura notturna alternata rampa Tor Cervara e interconnessione Complanare Est-GRA

La concessionaria Strada dei Parchi comunica che, per lavori di manutenzione, dalle ore 22:00 del giorno 21 ottobre alle ore 06:00 del giorno successivo, per il traffico proveniente dalla Tangenziale Est sarà disposta la chiusura alternata della rampa di uscita dello Svincolo di Tor Cervara, limitatamente alla provenienza dalla Tangenziale Est, e della rampa di interconnessione della Complanare Est con il Grande Raccordo Anulare in carreggiata interna, limitatamente alla direzione di Via Prenestina.

Conseguentemente alternativamente per il traffico proveniente dalla Tangenziale Est, e diretto verso la viabilità ordinaria di Tor Cervara, sarà possibile usufruire dello Svincolo di Via Palmiro Togliatti, per proseguire su Via Collatina e Via Tor Cervara, mentre per il traffico proveniente dalla Tangenziale Est e diretto sulla carreggiata interna del Grande Raccordo Anulare sarà possibile usufruire dello Svincolo di Tor Cervara, per proseguire su Via Raffaele Costi, in direzione Via di Tor Cervara, e successivamente è possibile proseguire tanto in direzione Prenestina quanto in direzione Via Tiburtina per raggiungere il GRA.