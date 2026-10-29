GUIDONIA – Condannato per violenza sessuale e truffe: romeno arrestato dalla Polizia

Cronaca, Tiburno Quotidiano /

Deve scontare 9 anni e 6 mesi di galera

Negli ultimi 15 anni ha commesso una serie di reati, ma ora per lui è arrivato il conto da saldare con la Giustizia.

Per questo stamattina, giovedì 29 ottobre, gli agenti del Commissariato di Tivoli hanno eseguito un ordine di carcerazione emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali del Tribunale di Roma a carico di un 51enne romeno pluripregiudicato residente a Guidonia.

L’uomo deve scontare una pena complessiva di 9 anni e 6 mesi di reclusione per i reati di truffa e falso commessi nel 2011 e per violenza sessuale commessa nel 2017.

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