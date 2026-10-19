VALMONTONE – Furto di abbigliamento all’Outlet: denunciati Bonnie e Clyde

Nel corso del fine settimana, i Carabinieri della Compagnia di Colleferro hanno messo in campo una massiccia operazione di controllo straordinario del territorio che ha interessato i comuni di Colleferro, Valmontone e Artena.

L’obiettivo primario è stato quello di prevenire i reati predatori, contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti e garantire la massima sicurezza sulle strade.

Secondo un comunicato stampa del Comando provinciale dell’Arma, un episodio particolarmente significativo, che testimonia la vicinanza dell’Arma ai commercianti e ai cittadini, si è registrato presso il “Valmontone Outlet”.

I militari della Stazione di Valmontone coadiuvati dalla vigilanza del centro commerciale hanno individuato e denunciato in stato di libertà un uomo e una donna, rispettivamente di 29 e 35 anni, sorpresi in possesso di vari capi di abbigliamento appena asportati furtivamente dai negozi del centro commerciale.

Il tempestivo intervento della vigilanza del centro commerciale ha consentito ai Carabinieri di recuperare l’intera refurtiva, che è stata prontamente restituita ai legittimi proprietari, restituendo serenità agli esercenti colpiti.

Sul fronte del contrasto agli stupefacenti, i Carabinieri della Stazione di Artena hanno denunciato in stato di libertà un diciannovenne trovato in possesso di 7,6 gr di cocaina, pronti per essere illecitamente immessi sulle piazze locali. Inoltre, i militari dell’Aliquota Radiomobile hanno segnalato alla Prefettura due uomini (di 31 e 43 anni) trovati in possesso di modiche quantità di cocaina, hashish e un bilancino di precisione.

L’attenzione alla sicurezza stradale ha visto i Carabinieri della Stazione di Gavignano denunciare un 54enne di origini straniere, sorpreso alla guida con una traduzione del permesso di guida palesemente discrepante rispetto al documento originale, scongiurando così potenziali pericoli per gli altri utenti della strada.

Il bilancio complessivo del servizio è di assoluto rilievo: i militari hanno identificato ben 274 persone (di cui 16 sottoposte a misure restrittive) e controllato 211 veicoli. Sono state ritirate 3 patenti di guida ed elevate 12 sanzioni per violazioni al Codice della Strada, per un importo complessivo di oltre 3.600 euro, operando anche fermi e sequestri amministrativi di veicoli.

Il brillante risultato operativo, inserito nella più ampia strategia di controllo del territorio predisposta dal Comando Provinciale Carabinieri di Roma, conferma ancora una volta l’incessante e capillare impegno della Compagnia Carabinieri di Colleferro, in sinergia con la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Velletri, nel garantire la legalità e la sicurezza, offrendo una tutela reale e tangibile alla comunità.