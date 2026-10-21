Sabato 31 ottobre e domenica 1 novembre il Castello Savelli di Palombara Sabina riapre le sue porte per ospitare la quarta edizione di Stregando, l’evento di halloween a ingresso gratuito.
Torna a tingersi di mistero uno dei luoghi più suggestivi di Palombara Sabina con un appuntamento adatto a tutte le età.
Un’occasione per immergersi tra esperienze da brivido, attività per famiglie, esperienze immersive per adulti, intrattenimento e gastronomia.
Tra le principali attrazioni ci saranno il Tunnel dell’orrore, pensato per chi ama le emozioni forti; l’Horror Game, per chi vorrà sfidare i propri limiti e l’escape room dove enigmi misteri metteranno alla prova i partecipanti.
Per i più piccoli non mancheranno laboratori creativi e altre attività a tema halloween pensati per divertirsi in un ambiente coinvolgente.
Il programma comprenderà anche le visite guidate al Castello Savelli, offrendo ai partecipanti la possibilità di conoscere la storia e il patrimonio del luogo in una veste particolarmente suggestiva.
Per i più appassionati ci saranno giochi da tavolo, mentre chi è curioso di sapere cosa gli riserverà il futuro può affidarsi alla cartomante.
Il 31 ottobre spazio anche alla sfilata della maschera più spaventosa per bambini e adulti in cui saranno messi in palio premi imperdibili.
Alle 18:30 saranno protagonisti i più piccoli.
Alle 21:30 proseguirà la sfilata per gli adulti.
Dopo le sfilate la serata continuerà con il dj set.
Il 1 novembre la festa continuerà con spettacoli per i più piccoli e concerti live.
Ad arricchire l’atmosfera ci saranno spettacoli, stand gastronomici, stand di artigianato, hennè, truccabimbi e molto altro dove potersi concedere una pausa dalle varie attività.
Stregando vi aspetta per due giornate in cui il confine tra realtà e fantasia diventerà più sottile che mai.
Castello Savelli Palombara Sabina
31 ottobre ore 16:00
1 novembre ore 10:00
Ingresso gratuito
Instagram: stregando_castellosavelli