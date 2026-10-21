PALOMBARA SABINA - Streghe al Castello Savelli nella notte di Halloween

Eventi, Tiburno Quotidiano /

Due giorni a ingresso gratuito tra laboratori per bambini, horror, street food e musica

Sabato 31 ottobre e domenica 1 novembre il  Castello Savelli di Palombara Sabina riapre le sue  porte per ospitare la quarta edizione di Stregando, l’evento di halloween a ingresso gratuito.

Torna a tingersi di mistero uno dei luoghi più suggestivi di Palombara Sabina con un appuntamento adatto a tutte le età.

 

 

Un’occasione per immergersi tra esperienze da brivido, attività per famiglie, esperienze immersive per adulti, intrattenimento e gastronomia.

Tra le principali attrazioni ci saranno il Tunnel dell’orrore, pensato per chi ama le emozioni forti; l’Horror Game, per chi vorrà sfidare i propri limiti  e l’escape room dove enigmi misteri metteranno alla prova i partecipanti.

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Per i più piccoli non mancheranno laboratori creativi e altre attività a tema halloween pensati per divertirsi in un ambiente coinvolgente.

Il programma comprenderà anche le visite guidate al Castello Savelli, offrendo ai partecipanti la possibilità di conoscere la storia e il patrimonio del luogo in una veste particolarmente suggestiva.

Per i più appassionati ci saranno giochi da tavolo, mentre chi è curioso di sapere cosa gli riserverà il futuro può affidarsi alla cartomante.

 

 

Il 31 ottobre spazio anche alla sfilata della maschera più spaventosa per bambini e adulti in cui saranno messi in palio premi imperdibili.

Alle 18:30 saranno protagonisti i più piccoli.

Alle 21:30 proseguirà la sfilata per gli adulti.

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Dopo le sfilate la serata continuerà con il dj set.

 

 

Il 1 novembre la festa continuerà con spettacoli per i più piccoli e concerti live.

Ad arricchire l’atmosfera  ci saranno spettacoli,  stand gastronomici, stand di artigianato, hennè, truccabimbi  e molto altro dove potersi concedere una pausa dalle varie attività.

Stregando vi aspetta per due giornate in cui il confine tra realtà e fantasia diventerà più sottile che mai.

Castello Savelli Palombara Sabina

31 ottobre ore 16:00

1 novembre ore 10:00

Ingresso gratuito

Instagram: stregando_castellosavelli

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