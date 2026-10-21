ROMA – La Banda musicale di Tivoli in concerto nell’auditorium della Guardia di Finanza

Martedì 27 ottobre alle ore 19.00 presso l’Auditorium della Caserma “M.A.V.M. Tenente Colonnello Vittorio Galiano” in via della Batteria di Porta Furba 34, a Roma, nell’ambito della prima stagione concertistica dedicata alle Bande musicali si terrà il concerto della Banda musicale del Corpo Militare Volontario della Croce Rossa Italiana, diretta dal Maestro Direttore Capitano Mauro Rosi, in collaborazione con l’Accademia Ergo Cantemus Orchestra e Banda Musicale Città di Tivoli.
L’evento rientra nell’ambito delle celebrazioni del Centenario della Banda musicale della Guardia di Finanza.
La ricorrenza del centenario offre una preziosa occasione, grazie alla valorizzazione delle attività bandistiche, per onorare e rappresentare la pratica dell’arte musicale.
L’ingresso al concerto è libero, previa prenotazione obbligatoria, fino ad esaurimento dei posti disponibili.
INFORMAZIONI
Link prenotazione obbligatoria su https://accademiaergocantemus.it/…/concerto…/