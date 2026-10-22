GUIDONIA – Palazzi di 7 piani e negozi nel verde, Forza Italia: “Stop alla variante, è piena di ombre”

Vogliamo conoscere i criteri di individuazione delle aree, le motivazioni delle scelte urbanistiche, le ragioni della diversa attuazione dei programmi approvati e, soprattutto, i contenuti delle convenzioni che disciplinano gli obblighi dei privati, i prezzi di vendita degli alloggi e le opere da realizzare a beneficio della collettività.

Non siamo contrari per principio alla realizzazione di nuove abitazioni. Siamo contrari all’idea che si possa continuare a trasformare il territorio senza dimostrare, con elementi concreti e aggiornati, che il beneficio pubblico sia effettivo e prevalente.