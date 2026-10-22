GUIDONIA – Il passaggio a livello resta aperto: pericolo sui binari – VIDEO

La sbarra sollevata e il semaforo rosso.
Una fila di auto incolonnate in attesa di poter passare.
Un automobilista che scende dal veicolo e ferma il treno.
Scene che capitano soltanto a Guidonia Montecelio.
Il fatto è avvenuto verso le ore 15 di oggi, giovedì 22 ottobre, al passaggio a livello di via Luigi Gentile, la strada che collega via Cristoforo Ferrari a Casa Calda con via Maremmana inferiore.
A documentarlo è una lettrice di Tiburno che ha filmato la scena inviando il video alla redazione (CLICCA E GUARDA IL VIDEO).
Non sarebbe un caso isolato.
Come documentato da Tiburno, un episodio identico era avvenuto il 27 marzo 2017 (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).