GUIDONIA – Palazzi di 7 piani e negozi: nel verde nasce “Villanova 2”

Otto nuovi fabbricati, due da 7 piani, cinque da 5 piani e uno da un piano.

Ma anche un plesso scolastico, verde pubblico, area fitness e parcheggi.

E’, in sintesi, il nuovo quartiere che sorgerà a Villanova di Guidonia.

Lo stabilisce la determina numero 68 – CLICCA E LEGGI LA DETERMINA – firmata martedì 13 ottobre dal dirigente all’Urbanistica Paolo Caracciolo.

Col provvedimento viene approvata la variante non sostanziale del Programma Integrato di Intervento denominato “Località Le Sprete – Comprensorio A”, presentata dalle società “Collefiorito S.r.l.”, “Vega S.r.l.” e “Consorzio Edil Gest”.

L’atto accoglie la rimodulazione planivolumetrica e ricognitiva del progetto coordinato dall’architetto Daniele Panuccio della “AI Studio Srl” di Poggio Fiorito di Guidonia, redatto in collaborazione con l’architetta Valentina Avagnina e l’architetto Gordon Amendola.

Il Piano Integrato è progettato in un’area verde di oltre 4 ettari compresa tra via Aurelio Saffi, via Maremmana inferiore, via Campolimpido e il complesso di case popolari di Aver Provincia, per una volumetria complessiva pari a circa 71.390 metri cubi.

Dagli atti emerge che il primo via libera all’intervento fu sancito con la determina dirigenziale numero 117 del 2015, durante l’amministrazione dell’ex sindaco Eligio Rubeis.

Successivamente è stata la giunta comunale guidata dal sindaco Mauro Lombardo con la delibera numero 129/2023 a confermare l’interesse pubblico.

Infine l’iter approvativo è stato perfezionato con la Determina Dirigenziale numero 32/2025, sempre dall’amministrazione Lombardo.

Con la determina numero 68 il dirigente all’Urbanistica Paolo Caracciolo ha accolto la richiesta finalizzata al coordinamento con la nuova pista ciclo-pedonale Villanova-La Botte finanziata dal P.N.R.R. e alla ridefinizione dei lotti del Programma Integrato “Località Le Sprete – Comprensorio A”, come descritti nell’elaborato grafico (CLICCA E GUARDA L’ELABORATO GRAFICO).

Stando la relazione dei progettisti – CLICCA E LEGGI LA RELAZIONE – il Piano Integrato prevede un Macrolotto di parte privata su una superficie di 7.454,80 metri quadrati e un Macrolotto di parte pubblica su un’area di 10.287,99.

Nel Macrolotto privato è pianificata una cubatura di 28.556, pari al 40% della cubatura totale del Piano Integrato: dei 28.556, ben 22.844,80 metri cubi – ossia l’80% – ha destinazione Residenziale, mentre i restanti 5.711,20 – pari al 20% – ha destinazione Commerciale.

Il 60% della cubatura complessiva del Piano Integrato sarà invece nel Macrolotto pubblico con 42.834 metri cubi, di cui Residenziale 34.267,20 metri cubi – pari all’80% – e i restanti 8.566,80 metri cubi – il 20% della volumetria – con destinazione Commerciale.

Dagli atti emerge infine che l’area è parzialmente interessata da vincoli paesaggistici (PTPR), tuttavia la compatibilità è già stata verificata nell’ambito dell’intervento di realizzazione della pista ciclopedonale finanziata con risorse P.N.R.R. e inaugurata la scorsa settimana.

Il Piano Integrato “Località Le Sprete – Comprensorio A” è una iniziativa delle società “Collefiorito S.r.l.” e “Vega S.r.l.”, entrambi con sede in via Beverino 6, nella zona di Boccea, e “Consorzio Edil Gest” con sede a piazzale delle province 8, nella zona Est di Roma.

Costituita nel febbraio 2021, la “Collefiorito S.r.l.” è una società specializzata nella costruzione di edifici con attività dichiarata a maggio 2026.

Amministratrice unica è la 68enne imprenditrice Adelina Fusaro di Villanova di Guidonia, mentre il Socio unico è la società “Vega S.r.l.”.

Quest’ultima, costituita il 9 giugno 2011, vanta un capitale di due milioni 016.417 euro e 58 centesimi, è specializzata nella costruzione di edifici residenziali e l’amministratrice unica è sempre l’imprenditrice Adelina Fusaro di Villanova, mentre il 50enne commercialista napoletano Luca Pellone è il Revisore legale.

Tra i soci spicca il “Consortium Operae” con quote pari a un milione 210 mila euro, anch’esso con sede in via Beverino 6, oltre a “Opere Tecniche società consortile a responsabilità limitata”, “Taurus Capital Srl”, “Consorzio Opera Italia”, l’imprenditrice Isabella Rizzi di Palestrina, la ditta individuale “Prata Marta” e l’imprenditore di Guidonia Roberto Iarussi.

La terza società promotrice del Piano Integrato di Villanova è il “Consorzio Edil Gest”, azienda fondata il 6 novembre 2023 e amministrata dal 60enne imprenditore romano Ciro Tolu.