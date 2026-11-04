TIVOLI – Acque Albule, Cristian Cerquatti è il nuovo Presidente del CdA

L’avvocato Cristian Cerquatti è il nuovo Presidente del Consiglio di Amministrazione della “Acque Albule Spa”, la società partecipata dall’amministrazione comunale per la gestione delle Terme di Roma.

L’avvocato Cristian Cerquatti è il nuovo Presidente del CdA della “Acque Albule Spa”

Il commercialista tiburtino Alessandro Napoleoni Presidente di Acque Albule Spa

Il 47enne stimato avvocato tiburtino ed ex Presidente del “Rotary Club Tivoli” subentra al commercialista Alessandro Napoleoni: ora del CdA fanno parte il Cavalier Bartolomeo Terranova, Amministratore delegato, e la Dottoressa Flaminia Santarelli, Membro del Consiglio di Amministrazione.

Il Sindaco di Tivoli Marco Innocenzi

La nomina dell’avvocato Cristian Cerquatti fa seguito all’avviso – CLICCA E LEGGI L’AVVISO – pubblicato il 28 maggio scorso firmato dal sindaco di Tivoli Marco Innocenzi e finalizzato alla nomina di due rappresentanti del Comune di Tivoli nel Consiglio di amministrazione della Società partecipata (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

Dal provvedimento emerge che il 30 aprile il sindaco Innocenzi aveva richiesto ai componenti del Consiglio di Amministrazione la formalizzazione della rinuncia all’incarico per procedere a una fase di rinnovamento del CdA e garantire così il rispetto dei principi di rotazione degli incarichi e di massima trasparenza dell’azione amministrativa, criteri cardine nella gestione delle società a partecipazione pubblica.

Vale la pena ricordare che il 4 luglio del 2025 col decreto numero 15 – CLICCA E LEGGI IL DECRETO - il sindaco aveva confermato il commercialista tiburtino Alessandro Napoleoni nel ruolo di Presidente della “Acque Albule Spa” e la Signora Flaminia Santarelli quale membro del Consiglio di Amministrazione di Acque Albule Spa (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).