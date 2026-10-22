ROMA EST – Salute delle donne, “Sei delle Torri” porta la prevenzione al Centro commerciale 

La prevenzione incontra le donne nei luoghi della vita quotidiana.

Dal 23 ottobre al 15 novembre 2026 il Centro Commerciale Roma Est ospita “Sei delle Torri – Edizione Prevenzione Rosa”: quattro fine settimana di visite, screening e informazione, frutto della collaborazione tra Municipio Roma VI delle Torri, Università e Policlinico Tor Vergata, ASL Roma 2, il CC Roma Est e il Professor Michele Panzarino Phd.

Dalla prevenzione senologica alla salute cardiovascolare, dalle cefalee alla salute orale e della vista, il programma comprende screening oncologici ed ematologici, vaccinazioni e attività dedicate alla nutrizione e agli stili di vita.

Particolari momenti saranno dedicati all’importanza dell’attività motoria adattata al cambiamento dello stile di vita a cura di Prof. Michele Panzarino Phd. Controlli, ascolto e orientamento per raggiungere anche chi tende a rimandare una visita o non sa a chi rivolgersi.

L’iniziativa esprime un impegno condiviso che coinvolge il rettore Nathan Levialdi Ghiron, la prorettrice alle Politiche di innovazione sociale Rosaria Alvaro, il presidente del Municipio VI Nicola Franco e il direttore del Centro Commerciale Roma Est Antonino d’Agostino, insieme al Direttore Generale della ASL Roma 2 Francesco Amato.

Le attività si svolgono dalle 10.00 alle 18.00 all’ingresso Sud 2, piano superiore.

Per quattro fine settimana, tra le ragioni per visitare il CC Roma Est ci sarà anche la propria salute. La sfida è che quella visita trovi posto in agenda prima che diventi una necessità.