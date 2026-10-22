GUIDONIA – Il Comune premia i “Gemelli di Guidonia” per aver reso famosa la città

Nel corso della seduta tenutasi ieri, mercoledì 21 ottobre, il Consiglio comunale ha assegnato il “Premio Città di Guidonia Montecelio 2026” ai “Gemelli di Guidonia”, il trio musicale formato da Pacifico, Gino ed Eduardo Acciarino.
Il Premio è stato istituito dall’Amministrazione comunale lo scorso anno per rendere omaggio e pubblico riconoscimento alle personalità che, con il proprio impegno e la propria attività, hanno contribuito al prestigio e alla conoscenza della Città.
Nella sua prima edizione era stato conferito alla prof.ssa Maria Sperandio.
La cerimonia di consegna del Premio si svolgerà dopo l’approvazione della deliberazione di Giunta, che ne disporrà la proclamazione.
Il riconoscimento consiste in un Attestato su carta pergamena e nell’iscrizione del nome del premiato, con l’anno di riferimento, su una riproduzione della Torre Civica, uno dei simboli identificativi della Città.