È in erogazione il contributo economico di 1.000 euro totali per l’acquisto di beni alimentari di prima necessità con la Carta Dedicata a Te.
Per il Comune di Tivoli i beneficiari sono 1.401, selezionati direttamente dall’INPS tra i nuclei con ISEE fino a 15.000 euro.
I beneficiari per il Comune di Tivoli risultano essere tutti già assegnatari per le annualità pregresse, pertanto non è necessario procedere al ritiro di una nuova carta presso l’Ufficio Postale, ma l’erogazione avverrà come ricarica sulla carta già in possesso.
L’avvenuta ricarica è verificabile dall’utenza recandosi presso gli ATM postali per consultare il saldo.
In caso di furto o smarrimento della carta, si prega di consultare la pagina dedicata di Poste Italiane al link https://www.poste.it/carta-dedicata-a-te/
La lista è consultabile mediante numero di protocollo della DSU, al fine di garantire la tutela della privacy dei beneficiari. Beneficiari carta dedicata a te 2026-2027
Gli elenchi dei destinatari vengono formati dall’INPS nei limiti delle carte disponibili e seguendo un ordine di priorità:
– prima i nuclei con almeno tre componenti e almeno un nato entro il 31 dicembre 2012;
– quindi quelli con almeno tre componenti e almeno un nato entro il 31 dicembre 2008;
– successivamente, gli altri nuclei di almeno tre persone.
– All’interno di ciascuna fascia viene privilegiato l’ISEE più basso.
Tempi e scadenze
-Prima ricarica
– 500 euro a novembre 2026
– Per non perdere il credito, sarà necessario effettuare almeno un pagamento entro il 16 dicembre 2026.
Seconda ricarica
– 500 euro ad aprile 2027
– Per non perdere il credito, sarà necessario effettuare almeno un pagamento entro il 31 agosto 2027.
– L’intero credito disponibile sulla carta dovrà essere utilizzato entro il 10 ottobre 2027.
In caso di furto o smarrimento della carta, consultare la pagina dedicata sul sito di Poste Italiane.
Con la card si possono acquistare i beni alimentari di prima necessità: carni suine, bovine, avicole, ovine, caprine, cunicole; pescato fresco, tonno e carne in scatola, latte e suoi derivati, uova, oli d’oliva e di semi, prodotti della panetteria (sia ordinaria che fine), della pasticceria e della biscotteria, pizza e prodotti da forno surgelati, paste alimentari; riso, orzo, farro, avena, malto, mais e qualunque altro cereale; farine di cereali; ortaggi freschi, lavorati, e surgelati; pomodori pelati e conserve di pomodori; legumi, semi e frutti oleosi; frutta di qualunque tipologia; alimenti per bambini e per la prima infanzia (incluso latte di formula); lieviti naturali, miele naturale, zuccheri, cacao in polvere, cioccolato, acque minerali, aceto di vino, caffè, tè, camomilla, prodotti Dop e Igp.
Gli esercizi commerciali aderenti al programma potranno applicare sconti a favore dei possessori della “Carta Dedicata a te”.