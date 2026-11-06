TIVOLI – Case popolari, assegnato l’alloggio al 17esimo in graduatoria

Il Comune di Tivoli torna ad assegnare le case popolari sulla base della graduatoria degli aventi diritto.

Lo stabilisce la determina numero 3393 – CLICCA E LEGGI LA DETERMINA – firmata oggi, venerdì 6 novembre, dalla dirigente ai Servizi sociali Maria Teresa Desideri.

Con l’atto viene assegnato un alloggio di proprietà di Ater Provincia, grande 63,47 metri quadrati, ad una famiglia di 4 persone, diciassettesima nella graduatoria aggiornata degli aspiranti assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica destinata all’assistenza abitativa.

Dalla determina emerge che il martedì 3 novembre Ater Provincia di Roma ha richiesto al Comune di Tivoli l’individuazione di un nucleo familiare idoneo per l’assegnazione dell’alloggio.

La famiglia di 4 persone è risultata collocata al primo posto utile, per cui stamane Ater ha ripreso in consegna l’appartamento in buone condizioni e ha consegnato le chiavi in va d’urgenza al nucleo familiare individuato.