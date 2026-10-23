TIVOLI – Sciopero al Liceo Artistico di Via Sant’Agnese

Dì Francesca Romana Severini

Si è svolto questa mattina, venerdì 23 ottobre, lo sciopero degli studenti del Liceo Artistico di via Sant’Agnese, a Tivoli. Secondo quanto riportato nel comunicato stampa della Rete degli Studenti Medi di Tivoli, a motivare la mobilitazione sono state le condizioni strutturali in cui versa l’istituto, con aule inaccessibili e spazi dedicati allo sport inutilizzabili, a cui si aggiunge l’impatto del carovita sul diritto allo studio. «Siamo stufi di fare lezione in una scuola che cade a pezzi. Abbiamo un’aula dichiarata inagibile da anni e mai ripristinata, mentre la palestra, ogni volta che piove, si allaga puntualmente, rendendo impossibile lo svolgimento delle attività motorie. Non è accettabile che la sicurezza e la vivibilità dei nostri spazi d’apprendimento vengano considerate un elemento secondario», denunciano gli alunni. A farsi portavoce del malcontento generale è Sofia Vennarucci, coordinatrice della Rete degli Studenti Medi di Tivoli: «Studiare sta diventando un privilegio per pochi. Tra i costi schizzati alle stelle a causa del carovita e strutture scolastiche inadeguate, il nostro diritto allo studio viene quotidianamente calpestato. Questa condizione drammatica non riguarda solo la nostra città, ma rispecchia un clima di malcontento che vediamo in tutto il Paese, con le mobilitazioni nel settore della scuola e le proteste degli autotrasportatori. Chiediamo con forza interventi immediati per la messa in sicurezza dell’istituto».La Rete degli Studenti Medi di Tivoli annuncia inoltre che la mobilitazione non si fermerà allo sciopero odierno. Il sindacato studentesco chiede quindi un incontro urgente con le istituzioni e gli enti competenti per ottenere garanzie sui tempi di ripristino dell’aula inagibile, sulla risoluzione dei problemi di infiltrazione nella palestra e sul potenziamento delle misure contro il caro-scuola sul territorio. Per il 30 ottobre è stato inoltre proclamato uno sciopero generale di tutte le scuole di Tivoli.