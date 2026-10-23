GUIDONIA – Sicurezza stradale, due dossi nella via dello shopping

Due attraversamenti pedonali rialzati in via dei Girasoli, a Colle Fiorito di Guidonia.
Lo stabilisce l’Ordinanza numero 377 – CLICCA E LEGGI L’ORDINANZA – firmata ieri, giovedì 22 ottobre, dal Comandante della Polizia Locale Paolo rossi.
I nuovi attraversamenti saranno realizzati all’altezza del civico 34, in sostituzione di quello esistente a raso, e in prossimità dell’intersezione con via delle Palme.
Il provvedimento, emesso per migliorare la sicurezza stradale e pedonale, fa seguito alla segnalazione inoltrata il primo settembre dall’associazione “Insieme per Colle Fiorito” relativa alle criticità della viabilità lungo la strada, interessata dal passaggio di residenti, studenti, utenti delle numerose attività commerciali, di studi medici, farmacia e fedeli diretti alla vicina chiesa.