TIVOLI – “Quartiere senza farmacia e medico di base”: sos degli anziani

Un nuovo Medico di Base e un Presidio Farmaceutico.

E’ l’obiettivo della petizione popolare avviata tra gli abitanti di Campolimpido, il quartiere alla periferia di Tivoli rimasto da un mese senza ambulatorio e da due senza una farmacia.

A promuovere la petizione popolare è stato un iscritto e socio della “Aps Centro polivalente anziani Campolimpido”, l’associazione presieduta da Mariadele Rossi che gestisce il Centro sociale per la Terza Età di via Radiciotti e che si occupa della buona riuscita dell’iniziativa.

La raccolta firme ha come destinatari il Direttore Generale ASL Roma 5 Silvia Cavalli, il Presidente della Regione Lazio (con delega alla Sanità) Francesco Rocca e il Sindaco di Tivoli Marco Innocenti, oltre a tutta l’Amministrazione Comunale.

A dare il la alla petizione è stata la recente ed effettiva chiusura dell’unico ambulatorio di medicina generale, quello della Dottoressa Isabella Sanfilippo, che ha lasciato lo studio di via Pierattini a Campolimpido per trasferirsi in via Tiburtina a Villa Adriana.

Già ad agosto Campolimpido si era ritrovato “privato” della farmacia del quartiere e dei servizi sanitari essenziali: la chiusura della storica Farmacia Giovannola ha infatti creato gravi disagi per l’approvvigionamento dei farmaci e per la fruizione delle visite mediche primarie ad una popolazione numerosa e in costante crescita, con un’elevata presenza di persone anziane, famiglie con bambini e cittadini con patologie croniche o ridotta mobilità.

“Il diritto alla salute, tutelato dall’Articolo 32 della Costituzione Italiana, deve essere garantito mediante presidi territoriali concreti e accessibili – spiega la presidente del Centro anziani Mariadele Rossi – la petizione ha due obiettivi.

Innanzitutto l’assegnazione immediata di un medico di medicina generale con vincolo di apertura dello studio nel quartiere Campolimpido o l’attivazione di un ambulatorio provvisorio a cura della ASL Roma 5. In secondo luogo, soluzioni urgenti e straordinarie per garantire la riapertura o il ripristino del servizio farmaceutico di quartiere”.

“Abbiamo raggiunto un numero corposo di firme – prosegue Mariadele Rossi – proseguiamo con la raccolta e invito nel contempo i ritardatari a venire a firmare poiché siamo in chiusura per l’inoltro ufficiale della petizione alle istituzioni”.