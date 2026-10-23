RIQUALIFICATO IL MERCATO SETTIMANALE DI FONTE NUOVA

Inserito nel progetto “MERCATO DEI BORGHI” nella Regione Lazio.

Il mercato di Tor Lupara ha trovato la sua nuova collocazione nell’area compresa tra Via Eugenio Montale, Via Fonte Santa Margherita e Via II Giugno a seguito del trasferimento avvenuto lo scorso mese di settembre.

A circa un mese, il Sindaco Umberto Falcioni, la Consigliera Regionale Micol Grasselli ed i Dirigenti Nazionali della Associazione Nazionale Ambulanti-UGL, Ivano Zonetti e Marrigo Rosato, hanno voluto verificare il gradimento dei consumatori e degli operatori e comunicare a tutti l’avvio del progetto “IL MERCATO DEI BORGHI” con il quale si portano a conclusione gli interventi di miglioramento e di riqualificazione dell’area del mercato realizzati dal Comune con i fondi della Regione Lazio, a seguito del progetto del bando del 2022/2020 che grazie ha dato modo di ricevere il finanziamento di € 197.000,00.

“Esprimo grande soddisfazione per l’attuale collocazione del mercato nella nuova area che risponde ai requisiti di sicurezza ed è facilmente fruibile e dotata di parcheggi, in aree contigue, e di servizi innovativi. L’Amministrazione Comunale si è prodigata per riqualificare l’area dal punto di vista logistico ed infrastrutturale grazie all’impiego di finanziamenti regionali in un’ottica di miglioramento della vita quotidiana dei cittadini e con l’obiettivo di rendere sempre più agevole e semplice l’acquisto di beni di prima necessità. Registriamo a circa un mese il gradimento dei cittadini e degli ambulanti. L’augurio è quello di estendere presto tali migliorie continuando ad avvalerci della preziosa collaborazione degli operatori del settore”, dichiara il Sindaco Umberto Falcioni.

“La riqualificazione dell’area del mercato di Fonte Nu0va è stata possibile grazie ad un finanziamento della Regione Lazio che ha investito importanti risorse a sostegno dei Comuni per far migliorare le condizioni delle aree dei mercati. Visto il successo dell’ultimo Avviso con il quale abbiamo stanziato € 1 milione e 600 mila e reso possibile finanziare ben 22 progetti di Comuni, sarà presto riaperto un nuovo Bando. Questo intervento rappresenta un passo importante per la vitalità economica del nostro territorio. L’intento era quello di dare uno spazio più decoroso con dei servizi funzionali per la cittadinanza. In questo percorso, è stata fondamentale la sinergia con l’Associazione ANA – UGL, che ha offerto supporto sul fronte della promozione e dell’innovazione tecnologica, pilastri necessari per rendere i nostri mercati al passo con i tempi. aggiunge la Consigliera Regionale Micol Grasselli.

Nello specifico l’intervento ha riguardato la realizzazione di servizi igienici, di opere di efficientamento energetico con pensiline a tettoria con pannelli fotovoltaici, colonnine per la ricarica di energia elettrica e per garantire la “catena del freddo” dei prodotti alimentari a temperature adeguate, collegamento wi-fi e complessivamente per riqualificazione e la messa in sicurezza l’intera area del mercato, finalizzate al ripristino funzionale della sede stradale.

Come annunciato il Mercato settimanale di Fonte Nuova è incluso ne IL MERCATO DEI BORGHI, ovvero un progetto per la riqualificazione e la valorizzazione dei mercati e delle aree urbane, che ANA-UGL ha già realizzato nella Regione Lazio in partenariato con otto Comuni che hanno vinto dei bandi pubblici per l’erogazione di contributi a fondo perduto e che hanno firmato tutti dei protocolli di intesa, ovvero accordi progettuali, con l’Associazione.

Il MERCATO DEI BORGHI è un marchio identitario creato da ANA-UGL per promuovere e valorizzare in maniera congiunta i mercati riqualificati nella Regione Lazio con campagne di marketing che coinvolgono tv e radio locali, quotidiani stampati e siti di informazione on-line, sulla base di uno specifico Piano di Comunicazione elaborato dalla nostra Associazione.

Per dare visibilità ed uniformità al progetto è stato creato un sito: “Ilmercatodeiborghi.it”; è stata lanciata una pagina facebook, ed inoltre entro il mese di ottobre sarà messa a disposizione degli ambulanti del Mercato di Fonte Nuova una web-app attraverso cui i consumatori possono persino prenotare la spesa e ritirarla al mercato.

La web-app del Mercato dei Borghi è unica in Italia e nella Regione Lazio, e sta costituendo un modello anche per altre Regioni e città d’Italia.

Roma, 3 ottobre 2026