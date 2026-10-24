FONTE NUOVA – A Villa Alba inaugurati i nuovi spazi per la riabilitazione delle persone con disabilità

Un incremento considerevole delle prestazioni sanitarie di riabilitazione in regime ambulatoriale per rispondere ai bisogni delle persone con disabilità e delle loro famiglie.

È questo l’importante traguardo raggiunto da Villa Alba Fonte Nuova, struttura sanitaria del Gruppo INI, che ieri, venerdì 23 ottobre, ha inaugurato una nuova ala dedicata all’assistenza riabilitativa, rafforzando ulteriormente il proprio ruolo di riferimento per il territorio romano e regionale.

Alla cerimonia inaugurale hanno partecipato Micol Grasselli, consigliera regionale del Lazio, Jessica Veronica Faroni, manager sanitario del Gruppo INI, e Marco Olivari, direttore amministrativo di Villa Alba Fonte Nuova.

Un risultato reso possibile anche grazie alla collaborazione con le istituzioni regionali, che hanno accolto le richieste di potenziamento dell’offerta assistenziale avanzate dalla struttura. Un intervento significativo, sebbene la crescente domanda di riabilitazione richieda ulteriori investimenti e risposte.

«Questo incremento delle prestazioni ambulatoriali rappreaenta un risultato concreto per il territorio e soprattutto per le famiglie che affrontano quotidianamente le difficoltà legate alla disabilità», ha sottolineato il manager sanitario Jessica Veronica Faroni.

«Il nostro impegno è rivolto in particolare alle persone con disabilità, ai pazienti cronici e agli anziani, attraverso un modello assistenziale che mette al centro la persona e la qualità della vita».

Particolare attenzione è stata dedicata all’importanza della diagnosi e della riabilitazione precoce, soprattutto nell’età evolutiva.

La professoressa Nicoletta Aliberti, responsabile dei Centri di Scienze Riabilitative e Diagnostiche per l’Età Evolutiva del Gruppo INI, ha evidenziato come l’individuazione tempestiva delle difficoltà e l’avvio di percorsi terapeutici personalizzati possano contribuire significativamente allo sviluppo delle capacità motorie, cognitive, relazionali e comunicative dei piccoli pazienti.

«Il nostro approccio multidisciplinare non si limita alla diagnosi, ma valorizza le capacità e le potenzialità di ciascun paziente.

L’obiettivo è favorire la maggiore autonomia possibile e migliorare concretamente la qualità della vita, coinvolgendo l’intero nucleo familiare», ha spiegato Aliberti.

Villa Alba Fonte Nuova, già specializzata nella riabilitazione residenziale e semiresidenziale delle persone con disabilità fisiche, psichiche e sensoriali, amplia così ulteriormente la propria attività ambulatoriale.

Un investimento nell’assistenza, nell’inclusione e nel sostegno alle famiglie, che conferma l’impegno del Gruppo INI nel costruire una sanità sempre più accessibile, multidisciplinare e vicina alle esigenze delle comunità locali.