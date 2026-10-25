CALCIO – Il Guidonia si ferma in Sardegna: la Torres passa 2-0

di Daniele Di Cerbo

Il Guidonia Montecelio si ferma in Sardegna. Al “Vanni Sanna” di Sassari, la squadra di mister Ginestra cade 2-0 contro la Torres, al termine di una gara nella quale Mister Ginestra non riesce a trovare le contromisure per rimettere in piedi la partita.

Dopo le ultime prestazioni, il Guidonia non riesce a ingranare e contro la formazione sarda fatica a esprimere il proprio gioco. A fare la differenza sono Bunino, a segno al 18’, e Carboni, che al 55’ firma il raddoppio e indirizza definitivamente l’incontro.

Sotto di due reti, Ginestra prova a cambiare le carte in tavola, intervenendo con le sostituzioni per dare nuova energia alla squadra e cercare di riaprire la contesa. I cambi, però, non producono l’effetto sperato: anche i giocatori subentrati non riescono a incidere e ad accorciare le distanze.

La Torres gestisce così il vantaggio e porta a casa tre punti preziosi, mentre il Guidonia torna dalla trasferta sarda con la necessità di ritrovare ritmo, incisività e risultati. Per la formazione di Ginestra è una battuta d’arresto che impone una riflessione, soprattutto sulla capacità di reagire nei momenti di difficoltà.

Il campionato non concede pause e i rossoblù dovranno ripartire subito, cercando di lasciarsi alle spalle la delusione di Sassari e ritrovare quella concretezza necessaria per tornare a muovere la classifica.