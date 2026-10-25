MONTE LIVATA – Cade e non riesce più a camminare, recuperato dai Vigili del Fuoco

Una persona è stata soccorsa oggi a Monte Livata, in località Vallone dell’Autore, dopo una caduta che l’ha resa impossibilitata a camminare e ha reso necessario l’intervento dei soccorritori.

L’allarme è scattato alle 13,40, quando la sala operativa del Comando di Roma ha inviato sul posto la squadra 14/A dei Vigili del Fuoco di Subiaco.

L’infortunato si trovava in una zona a valle. I Vigili del Fuoco lo hanno raggiunto e, dopo averlo immobilizzato, lo hanno sistemato su una barella e trasportato per circa un chilometro, garantendone la sicurezza durante tutte le fasi del recupero.

Sul posto sono intervenuti anche il personale sanitario dell’ambulanza, la Guardia Parco, i Carabinieri e il Soccorso Alpino, che hanno collaborato nella gestione dell’emergenza.

Considerate le necessità sanitarie dell’infortunato, è stato attivato anche l’elicottero del 118, che ha provveduto al successivo trasferimento in ospedale per consentire le cure necessarie.