Acea Ato2 comunica che, al fine di consentire la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria, volti a migliorare l’efficienza del servizio, è necessario effettuare una sospensione del flusso idrico sull’intero territorio comunale di Marcellina, il giorno 3/11/2026 dalle ore 08:00 alle ore 22:00.
Di conseguenza, si potrebbero verificare mancanze d’acqua e/o abbassamenti di pressione nelle seguenti strade/zone:
intero territorio comunale
Potranno essere interessate dalla sospensione anche zone limitrofe alle citate.
Per tutta la durata dei lavori è stato disposto uno stazionamento di autobotti ai seguenti indirizzi: piazza Martiri delle Foibe, piazza Cesare Battisti fronte palazzo comunale, via Cristo Re fronte chiesa, piazza Caduti del Lavoro angolo via Rismondi.
Per i casi di effettiva e improrogabile necessità potrà essere richiesto un servizio straordinario di rifornimento con autobotti al numero verde 800.130.335.
Per ogni informazione è possibile contattare il numero verde 800.130.335 e visitare il sito internet www.aceaato2.a-acqua.it