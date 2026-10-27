FONTE NUOVA – Una notte coi rubinetti a secco a Tor Lupara

Cronaca, Tiburno Quotidiano /

In piazza Varisco sarà disponibile un'autobotte

Acea Ato 2 comunica che, per lavori di manutenzione straordinaria, dalle ore 21:00 di giovedì 29 ottobre alle ore 06:00 di venerdì 30 ottobre si verificherà una sospensione del flusso idrico nel Comune di Fonte Nuova. In particolare le zone interessate sono le seguenti:

  • intero territorio di Tor Lupara (esclusa l’area sottesa al piezometro Tor S. Antonio)
  • zone limitrofe

 

Un servizio di rifornimento con autobotte sarà disponibile in piazza A. Varisco per tutta la durata del disservizio.

 

Per i casi di effettiva necessità potrà essere predisposto un servizio di rifornimento con autobotte da richiedere preventivamente tramite il numero verde 800 130 335.

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Per informazioni e segnalazioni contattare il numero verde 800 130 335.

 

Acea Ato 2 si scusa per il disagio.

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