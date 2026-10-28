MENTANA – Pitbull fugge da casa e sbrana barboncino: paura in Centro 

Sarebbe fuggito di casa e lungo la strada si è avventato su un cagnolino, uccidendolo sotto gli occhi della proprietaria e della nipotina.

E’ accaduto ieri pomeriggio, martedì 27 ottobre, nel Centro di Mentana.

Secondo una prima ricostruzione, una 68enne italiana era a passeggio insieme alla nipotina e al barboncino Whisky in via III Novembre, nei pressi della Farmacia Lodi.

Nel frattempo una donna stava facendo rientro a casa nella stessa via col suo pitbull.

All’improvviso, il terrier sarebbe fuggito in strada incrociando la 68enne, la bimba e il cagnolino.

A quel punto, il pitbull ha aggredito il barboncino nonostante i tentativi delle rispettive proprietarie di evitare il peggio, ma per Whisky non c’è stato nulla da fare.