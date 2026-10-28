GUIDONIA – “Raccolta differenziata della carta: un servizio alla carlona”

Cartacce, pezzi di plastica e di polistirolo, tutto abbandonato sulla strada.

L’immagine arriva alla redazione del quotidiano on line Tiburno.Tv da via dei Platani, la strada principale del Bivio di Guidonia, dove stamane, mercoledì 28 ottobre, come da calendario gli operatori Tekneko hanno effettuato la raccolta della carta.

“Il mercoledì scene simili si verificano spesso – commentano i residenti – ma mai di tali proporzioni.

Oggi abbiamo raggiunto l’assurdo”.

“Sono stati svuotati i cassonetti bianchi e ritirate le pile di cartoni accatastate in terra, tuttavia questo intervento parziale lascia l’area in uno stato di disordine e degrado – è l’appello degli abitanti del Bivio ai vertici di Tekneko e dell’Ufficio Ambiente del Comune di Guidonia Montecelio – Se da un lato si nota la pulizia del grosso del materiale, dall’altro l’abbandono dei rifiuti più piccoli dimostra la necessità di un’operazione di pulizia e spiazzamento più accurata e completa per restituire decoro e igiene allo spazio pubblico”.