MONTECELIO – Alberi di ulivo mozzati da ignoti per fare la legna

Quando si è recato nell’uliveto per la raccolta è rimasto a bocca aperta: le piante dalle quali avrebbe voluto ricavare olio erano state capitozzate.

Per questo venerdì scorso 23 ottobre un pensionato italiano di 77 anni ha presentato denuncia contro ignoti per furto di legna e danneggiamento presso la stazione dei Carabinieri Forestali di Guidonia.

Secondo le prime informazioni raccolte dal quotidiano on line Tiburno.Tv, il fatto è avvenuto in un terreno di circa 400 metri quadrati aperto e senza recinzione ubicato in via Colle San Francesco, in località Cannetaccio, alle pendici di Montecelio.

Una settimana prima della denuncia il pensionato monticellese si è recato nella sua proprietà e ha trovato davanti a sé 69 piante capitozzate: qualcuno aveva tagliato i rami probabilmente per fare la scorta di legna per l’inverno.

Il taglio abusivo sarebbe risalente al periodo estivo compreso tra luglio ed agosto, quando molti sono in vacanza.

L’autore o gli autori del taglio devono aver lavorato a lungo con la motosega incuranti dell’arrivo del proprietario e dei vicini.